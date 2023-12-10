زوجة ترفض رد مقدم الصداق البالغ 900 ألف جنيه.. والزوج يلاحقها بدعوى حبس

كتبت أسماء شلبي

قدم زوج طلب ب محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 900 ألف جنيه، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له وتقدمها بدعوى لتطليقه خلعا، وتحايلها للاستيلاء مقدم الصداق الحقيقي وعرضها رد مبلغ ألف جنيه لا غير.

وقدم الزوج للمحكمة مستندات تفيد بتزوير زوجته مستندات رسمية وملاحقته لها بدعوي حبس بمحكمة الجنح بعد أن نشبت بينهما الخلافات الزوجية بعد عام واحد من الزواج.

وصدر للزوج حكم طاعة لصالحه وأثبت امتناع الزوجة عن التنفيذ، ليؤكد الزوج:" زوجتي دمرت حياتي وسرقت كل ما في المنزل من منقولات ومصوغات ومتعلقاتي الخاصة، وتركتني ملاحق بالدعاوي وطالبت بحبسي بحجة تخلفي عن سداد مصروفات متابعة الحمل الخاصة بها".

وقال الزوج:" زوجتي رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحصلت علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 500 ألف مؤخراً، وعاملتني بشكل سيئ رغم أنني كنت ألبي طلباتها وأمنحها ما تريده من مبالغ مالية، إلا أنها هجرتني وطلبت الطلاق خلعا ورفضت رد حقوقي".