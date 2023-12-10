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رجال جمارك مطار القاهرة يصوتون فى انتخابات الرئاسة: جئنا تلبية لواجب مقدس

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:26 م
رجال جمارك مطار القاهرة يصوتون فى انتخابات الرئاسة: جئنا تلبية لواجب مقدس العاملين في جمارك المطار
كتب أحمد مصطفى

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شارك عدد كبير من أعضاء الإدارة المركزية لجمرك مطار القاهرة الدولى، فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية باللجنة الفرعية الموجودة بصالة المواسم بمطار القاهرة الدولي، يتقدمهم الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية.
 
وأكد الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية في تصريحات خاصة: جئنا اليوم كأسرة الجمارك لنقول كلمتنا تجاه الوطن هذا الواجب المقدس فإذا كان رجال الجمارك علي مدار 24 ساعة يحرسون بوابات مصر حفاظا علي اقتصادها في مهمة مقدسة فهم لا يتوانون أبدا للقيام بواجبهم بالتصويت في أى استحاق إنتخابى، مشيدا بقرار إقامة لجنة بالمطار للمغتربين، مؤكدا أنه سهل في عملية الإدلاء خصوصا وأن طبيعة عمل رجال الجمارك يعملون بنظام النوبات.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







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