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رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:32 م
رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024
كتب وليد عبد السلام

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أدلى مساء اليوم، الدكتور تامر عصام د، رئيس هيئة الدواء المصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.
 
وأشاد بحسن سير العملية الانتخابية، والإقبال الجماهيري الكبير، ونجاح العملية الانتخابية، ورقي المواطن المصري، وتقديره للمسؤولية الوطنية حيال العملية الانتخابية.
 
كما أعرب عن عظيم امتنانه للعاملين بهيئة الدواء المصرية، ومشاركتهم الكبيرة خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على المشاركة بشكل كبير في هذا الحدث الديموقراطي الكبير؛ الذي يعكس مدى الوعي وتقدير المسئولية الوطنية، والمشاركة بقوة في صناعة المستقبل.
 
وأكد أن ما شهده اليوم من اصطفاف وطني هو أكبر رسالة دعم لمسيرة الدولة المصرية، وأنها تسير على النهج السليم، وأن الشعب المصري قادر على اختيار قيادته بإرادة حرة مستقلة، وقادر على صياغة وصنع مستقبل مشرق يلبق بمصرنا الحبيبة.
 
رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته (1)
رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته (1)

رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته (2)
رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته (2)

رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته (3)
رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته (3)

رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته (4)
رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته (4)

 







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