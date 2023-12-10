رئيس مجلس الشيوخ لـ"اليوم السابع": المشاركة بانتخابات الرئاسة تخرس المشككين

كتبت نورا فخرى

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، سعادته بالمشهد الانتخابي في أولي أيام تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، والذى شهد كثافة وإقبال واسع من جموع الشعب، مشيرا إلي أن الانتخاب حق دستورى وواجب وطني.

وقال "عبد الرازق" ردا علي سؤال "اليوم السابع" حول دلاله هذا المشهد الحضاري وتعقيبه علي المشككين والتربصين في أعقاب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة الشهيد ملازم أحمد عبد الوهاب بالمعادى صباح اليوم الاحد، إن المشاركة الفاعلة للمصريين في العملية الانتخابية هي رد قاطع علي كل المشككين كما تظهر الولاء والانتماء، حتي أن المتابعة الدولية علي الانتخابات تثبت هذه المشاركة الفاعلة بلا جدال، وأعتقد أنها ستكون غير مسبوقه من حيث الكثافة، حتي تخرس كل هذه الألسنة".

وأضاف المستشار "عبدالرازق" انه علي المصريين اختيار ربان السفينة ونحن علي مشارف الجمهورية الجديدة، مشيرا إلي أن المواطنين جميعا لن يبخلو علي وطنهم بالمشاركة التي تظهر ود المصريين وحبهم لوطنهم، بالاضافة الي اظهار وطنيتهم ووعيهم وايضا.

وثمن المستشار هبدالوهاب عبدالرازق، دور القضاء المصري في المشاركةً في العملية الانتخابية، مؤكدا دعوته للشعب المصري للنزول ويختار من يختاره حتي نبدأ صفحه جديده في وطنا الغالي.