اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:59 م
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رئيس لجنة فرعية بالغربية يخرج لمسن بورقة الاقتراع للإدلاء بصوته.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:25 م
رئيس لجنة فرعية بالغربية يخرج لمسن بورقة الاقتراع للإدلاء بصوته.. صور رئيس لجنة فرعية بالغربية يخرج لمسن بورقة الاقتراع للإدلاء بصوته
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

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حرص رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية ومقرها مجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، على الخروج  من اللجنة لمساعدة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بكفر الزيات بالغربية.
 
وخرج المستشار أحمد محمد حسن المشرف على لجنة 16 بمجلس مدينة كفر الزيات، مصطحبا كشف قاعدة بيانات الناخبين، وورقة الاقتراع، وسمح للناخب بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالته الصحية.
 
وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالمظاهر الإنسانية في كافة انحاء المحافظة ووعى المواطنين الذى ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا.
 
ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
 
وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.
رئيس-لجنة-فرعية-بالغربية-يخرج-لمسن-بورقة-الاقتراع-للإدلاء-بصوته-(1)
رئيس-لجنة-فرعية-بالغربية-يخرج-لمسن-بورقة-الاقتراع-للإدلاء-بصوته-(1)

 

رئيس-لجنة-فرعية-بالغربية-يخرج-لمسن-بورقة-الاقتراع-للإدلاء-بصوته-(2)
رئيس-لجنة-فرعية-بالغربية-يخرج-لمسن-بورقة-الاقتراع-للإدلاء-بصوته-(2)

 







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