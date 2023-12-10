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رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب يدلي بصوته فى لجنته بالدقهلية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:32 م
رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب يدلي بصوته فى لجنته بالدقهلية.. صور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب بصوته بالانتخابات الرئاسية
الدقهلية شريف الديب

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أدلى النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب بصوته الانتخابات الرئاسية بمدرسة النصر بمسقط رأسه (ميت غراب)، تشجيعًا وتحفيزًا لهم على الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية بمختلف مدن وقرى ومراكز محافظة الدقهلية، أبوابها لاستقبال الناخبين، فى أول أيام عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى جو من الهدوء وسط تواجد أمنى مكثف، وحضور كبير للمواطنين أمام اللجان، وتم البدء فى عملية التصويت.
 
وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح، وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتضم محافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف مواطن لهم حق الانتخاب من سكان المحافظة، وما يقرب من 1,119 مغترب، وتضم أيضا 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و665 مقرا انتخابيا، و7 لجان للمغتربين.
 
 
ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء المدن والمراكز، بالتجهيز الشامل لجميع مقار اللجان الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء عملية التصويت، بالإضافة إلى توفير مواقع لقوات التأمين المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.
 
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
 
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النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة  بمجلس النواب بصوته بالانتخابات الرئاسية

FB_IMG_1702200846015النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة  بمجلس النواب بصوته بالانتخابات الرئاسية
FB_IMG_1702200927602
النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة  بمجلس النواب بصوته بالانتخابات الرئاسية
 
 






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