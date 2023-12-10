رئيس جهاز سفنكس الجديدة يدلى بصوته ويتفقد اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية

كتب أحمد حسن

أدلى المهندس أحمد ابراهيم ، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، كما تفقد عدد من اللجان الانتخابية ، وخاصة لجنة المغتربين، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتقديم كافة اوجه الدعم للتيسير على المواطنين.

ودعا، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بكامل حرية وإدلاء اصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.