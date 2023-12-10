رئيس جهاز حماية المستهلك يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

كتب مدحت وهبة

أدلى إبراهيم السجيني ،رئيس جهاز حماية المستهلك، بصوته باللجنة الانتخابية في مدرسة حسام حمزة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وقد حرص رئيس الجهاز على القدوم مبكرًا للجنة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الدولة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن إرساء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمين.



ابراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

وعقب الإدلاء بصوته، قال إبراهيم السجيني : "لقد أتيت اليوم مبكراً للانتخاب لأمارس حقي الديمقراطي الذي كفله لنا الدستور، ولأحاكي ما رسمه المصريين بالخارج من صورة مشرفة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وروح وطنية ألهمتني وألهمت مصر بأكملها، مضيفاً "لقد صنعوا مشهدا مشرفا عظيماً خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية بالخارج والمساهمة في رسم مستقبله في اختيار القيادة السياسية.



ابراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك



وأشاد رئيس الجهاز، بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية بدءا من الساعات الأولي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم.

وحث السجيني ، جموع الشعب المصري على النزول والمُشاركة البناءة في هذا الحفل الديمقراطي للمساهمة في بناء الأمة من خلال التعبير عن إرادته الحرة النزيهة القوية .