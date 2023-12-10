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رئيس جهاز الشروق يدلى بصوته الانتخابى ويتابع سير الانتخابات بمقرات المدينة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:32 م
رئيس جهاز الشروق يدلى بصوته الانتخابى ويتابع سير الانتخابات بمقرات المدينة رئيس جهاز الشروق خلال الإدلاء بصوته
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة مسؤولى الجهاز مقرات الانتخابات الرئاسيه 2024، حيث تم المرور على اللجان بالمدينة والواقعة بمدرستى الطبرى والشهيد رائد ياسر جنينة، وذلك لمتابعة سير الإنتخابات والاطمئنان على الحالة العامة حول وداخل المقرات.
 
وفى ظل الإقبال الكثيف فى أول أيام التصويت فقد وجه رئيس الجهاز برفع حالة الاستعداد طوال أيام الانتخابات وتقديم كل السبل للتيسير على المواطنين أثناء مشاركتهم فى العملية الانتخابية.
 
كما أدلى المهندس على سعد وقيادات الجهاز على هامش الجولة بصوتهم الانتخابى مع التقاط عدد من الصور التذكارية مع السكان مشيدا بحسن التنظيم وسهولة المشاركة بالحق الدستورى للمواطنين.
 
 
 






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