رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يقود مسيرة للطلاب المغتربين للإدلاء بأصواتهم.. صور

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

قاد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، مسيرة لطلاب الجامعة من الطلاب المغتربين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة ميت عساس بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأعرب الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بالمشاركة الواسعة، لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب.

وأكد " دويدار" أن مشاركة الجامعة في الانتخابات، يعكس التزامها بالديمقراطية، وتعزيز دور الشباب للمشاركة في صناعة مستقبل البلاد، مشيرًا إلى جهود جميع الحضور الذين ساهموا في إنجاح هذه الانتخابات التي ترصد أصالة الإنسان المصري.

من جانبه قال الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة، إن هذه الانتخابات عُرس ديمقراطي، يشهد بعراقة الشعب المصري.

وأعرب الدكتور وليد رسلان عميد الكلية، عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعزز الوعي السياسي، وتنمي الشعور بالإنتماء للوطن، وتعكس التزام الجامعة بتفعيل قيم المشاركة المجتمعية والمسئولية الإجتماعية لدى الطلاب.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا. ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان. وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.



رئيس جامعة سمنود التكنولوجيه يقود مسيرة للطلاب المغتربين للإدلاء بأصواتهم (1)



رئيس جامعة سمنود التكنولوجيه يقود مسيرة للطلاب المغتربين للإدلاء بأصواتهم (2)