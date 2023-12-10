رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

كتب زكى القاضى

أدلي اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع صباح اليوم بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة مدينتي للغات.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقا من الواجب والمسؤلية الوطنية، مشيرا إلى أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد، وأعرب عن اعتزازه بأن المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور، لافتا إلى أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاؤل لمستقبل مشرق تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة.