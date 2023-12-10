رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور يدلي بصوته في الانتخابات بالإسكندرية.. صور

توجه الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إلى مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة وادي القمر الابتدائية بدائرة الدخيلة محافظة الإسكندرية، للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسية 2024.

ويأتى ذلك انطلاقًا من الواجب والمسؤلية الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد في هذه المرحلة. جدير بالذكر أن حزب النور وكان قد أعلن منذ اللحظات الأولى عن مشاركته في الانتخابات؛ للحفاظ على مؤسسات الدولة، والمرور بالبلاد إلى بر الأمان. وكان أبناء حزب النور من المقيمين في الخارج قد شاركوا بكثافة في التصويت على اختيار رئيس مصر القادم خلال أيام التصويت الثلاثة المخصصة للمصريين بالخارج.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور

الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور