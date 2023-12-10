رئيس الحكومة اللبنانية يقرر إغلاق الإدارات العامة والبلديات غدا تضامنا مع غزة

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، إغلاق كافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد /الاثنين/ تجاوبا مع الدعوة العالمية للتضامن من أجل قطاع غزة.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكيه أن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أبلغت بالمذكرة رقم 26/2023 عن إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الموافق الحادى عشر من شهر ديسمبر، وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطينى وأهل غزة والقرى الحدودية بالجنوب اللبنانى.