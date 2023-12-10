رئيس الجمعية المصرية اللبنانية: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تعزز الديموقراطية

كتب ــ هانى الحوتى

أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المشاركة في العملية الانتخابية في مصر لها أهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "فوزي"، في بيان صحفي، إن الجمعية تدعو أعضائها المصريين والعاملين بشركات الأعضاء للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك العيد من الجوانب الإيجابية نتيجة المشاركة الفعالة من أهمها تعزيز مبدأ الديمقراطية وتساهم في تحقيق إرادة الشعب والحفاظ على حقوقهم والمساهمة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم بالإضافة إلى المشاركة في التأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

أضاف فتح الله فوزي، أن المشاركة في الانتخابات تعزز الوعي المجتمعي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية مما يؤدي إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع.