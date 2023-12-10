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رئيس اتحاد الكرة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:25 م
رئيس اتحاد الكرة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024.. صور رئيس اتحاد كرة القدم يدلى بصوته في انتخابات الرئاسة
الأقصر - أحمد مرعى

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ادلى جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري، صباح اليوم الأحد، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية داخل لجنة 22 بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بوسط مدينة الأقصر.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للأدلاءبأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

دخول جمال علام لمدرسة خالد بن الوليد
دخول جمال علام لمدرسة خالد بن الوليد

 

جمال علام داخل لجنة الانتخابات
جمال علام داخل لجنة الانتخابات

 

لحظة ادلاء جمال علام بصوته فى الانتخابات
لحظة ادلاء جمال علام بصوته فى الانتخابات

 







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