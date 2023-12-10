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رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: المشاركة الانتخابية واجب وطني

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:38 م
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: المشاركة الانتخابية واجب وطني الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية
كتب: محمد الأحمدى

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دعا الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات على ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية.
 
وحث رئيس الأساقفة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة المصريين في الانتخابات هو واجب وطني هام للعمل على مستقبل مصر. 
 
وأضاف رئيس الأساقفة عن العملية الانتخابية: إنه مشهد حضاري رائع لمشاهدة الشعب وهو يشارك بإيجابية ويقرر مستقبل مصر بكل حرية وديمقراطية.
 
وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونهاخطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغيرمسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرىالديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأالتصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية
الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية

 







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