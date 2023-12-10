اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:09 م
خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تقرير خاص

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أدلى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بصوته في الانتخابات الرئاسية، فى لجنته بمدرسة النصر الرسمية للغات دائرة قسم أول أكتوبر.
 
وقال الطوخى إنه يشعر بالفخر الشديد بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أول أيام الانتخابات والذي كان كبيرا، واصفًا الأجواء بـ"التاريخية".
 
ودعا خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المصريين إلى التوجه للجان والتعبير عن رأيهم من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.
 
وكان قد شارك طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، عبر الاقتراع السرى المباشر، حيث قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدورها فى تشكيل الوعى المجتمعى والسياسى لدى طلابها من خلال التوعية وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما وفرت الجامعة وسائل النقل لتيسير عملية الاقتراع على الطلاب والعاملين، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.
 
 
خالد الطوخى
خالد الطوخى
وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر.
 
وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.






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