حملة فريد زهران: العملية الانتخابية تسير بشكل "سلس" ودون مشاكل تؤثر عليها

كتبت سمر سلامة

قال عبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحزب رصد من خلال غرفة العمليات المركزية، و25 لجنة فرعية منتشرة في محافظات مصر، إقبال مرتفع نسبيا خلال الساعات الأولي من اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال "الشناوي" لـ"اليوم السابع"، إن المشاركة الفعالة للمصريين في العملية الانتخابية تعكس وعي المصريين وشعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم، لافتا إلي أن العملية الانتخابية داخل اللجان تسير بشكل سلس للغاية ودون أي مشاكل تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأضاف عضو حملة فريد زهران، أن الحملة تلقت بعض الشكاوي التي لا تؤثر علي سير الانتخابات، مضيفا أن هناك إقبال كبير على التصويت لصالح المرشح الرئاسي فريد زهران.

وتوقع عبد العزيز الشناوي، زيادة في الإقبال خلال الساعات القادمة بعد خروج الموظفين من أعمالهم، مشددا علي أن سير العملية الانتخابية حتي الان مبشر للغاية.