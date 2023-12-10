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حملة المرشح حازم عمر في ختام اليوم الأول للتصويت: الإقبال جيد جدا

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:46 م
حملة المرشح حازم عمر في ختام اليوم الأول للتصويت: الإقبال جيد جدا المرشح الرئاسي حازم عمر
كتب كامل كامل- إيمان علي

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أعلنت حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، بيانها الختامى لليوم الأول للانتخابات الرئاسية من خلال غرفة العمليات المركزية و 26 غرفة عمليات على مستوى المحافظات . 
 
وأكدت الحملة أنه تم رصد الإقبال الكثيف في اليوم الأول واصفة إياه بالـ "جيد جدا"، مؤكدة أن الغرفة المركزية لم تتلق أية مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها.
 
كان المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، قال إن أغلب اللجان الانتخابية، تم إغلاقها، غير أن بعض اللجان الانتخابية مستمرة في عملها نظرًا لكثافة توافد الناخببن عليها.
 
ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ على حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.
 
 






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