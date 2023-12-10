اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حملة المرشح حازم عمر: الإقبال على الانتخابات يبشر بنسب مشاركة مرتفعة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:23 م
حملة المرشح حازم عمر: الإقبال على الانتخابات يبشر بنسب مشاركة مرتفعة المرشح الرئاسى حازم عمر
كتب كامل كامل – إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية جيد حتى الآن، قائلا: "حال استمراره على هذا المنوال ستكون النسب مرتفعة في المشاركة".

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الساعة لم يتم رصد أى خروقات أو انتهاكات في العملية الانتخابية تعرقل سيرها أو تهدد الضمانات الموضوعة لها، مشددا أنه ما تم رصدة حالات فردية لا ترتقي إلى إعاقة العملية الانتخابية.

ويواصل المرشح الرئاسي المهندس حازم جولاته الميدانية علي المراكز الانتخابية المختلفة بمحافظات القاهرة- الشرقية - الدقهلية- كفر الشيخ لتفقد سير العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى قيام المرشح الرئاسي حازم عمر ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب وحملته الانتخابية وذلك بعد إدلاء بصوته.

وأكد المرشح الرئاسى حازم عمر، أنه سعيد بالأعداد الكبيرة من الناخبين الذين حرصوا على الحضور فى الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن فرحته الكبيرة ستكون بنجاح العملية الانتخابية وليس نتيجة الانتخابات.







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات يؤكد فخره بمشاركة المصريين

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:17 م

استئناف التصويت فى لجان الدقى بعد الاستراحة وتوافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:16 م

رئيس القومى للإعاقة تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة بأحد لجان بالدقى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:13 م

رؤساء عدد من أجهزة المدن الجديدة يُدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:13 م

مصر بخير.. الانتخابات تكشف وجها آخر للأحزاب السياسية ومرشحيها.. حملات عمر ويمامة وزهران في انعقاد دائم على مدار الساعة.. رصد الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع.. والحراك مؤشر قوي بتمسك المصريين بالديمقراطية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:11 م

هدى المفتى بطلة مسلسل "حق عرب" أمام أحمد العوضى فى رمضان 2024

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة