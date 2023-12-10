حملة المرشح حازم عمر: الإقبال على الانتخابات يبشر بنسب مشاركة مرتفعة

كتب كامل كامل – إيمان علي

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية جيد حتى الآن، قائلا: "حال استمراره على هذا المنوال ستكون النسب مرتفعة في المشاركة".

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الساعة لم يتم رصد أى خروقات أو انتهاكات في العملية الانتخابية تعرقل سيرها أو تهدد الضمانات الموضوعة لها، مشددا أنه ما تم رصدة حالات فردية لا ترتقي إلى إعاقة العملية الانتخابية.

ويواصل المرشح الرئاسي المهندس حازم جولاته الميدانية علي المراكز الانتخابية المختلفة بمحافظات القاهرة- الشرقية - الدقهلية- كفر الشيخ لتفقد سير العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى قيام المرشح الرئاسي حازم عمر ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب وحملته الانتخابية وذلك بعد إدلاء بصوته.

وأكد المرشح الرئاسى حازم عمر، أنه سعيد بالأعداد الكبيرة من الناخبين الذين حرصوا على الحضور فى الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن فرحته الكبيرة ستكون بنجاح العملية الانتخابية وليس نتيجة الانتخابات.