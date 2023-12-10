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حشود غفيرة بسوهاج تتوجه للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:49 م
حشود غفيرة بسوهاج تتوجه للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة الاف المواطنين يتوجهون الى لجان الاقتراع فى سوهاج
كتب سمير حسنى

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توجهت حشود غفيرة من المواطنين إلى لجان الاقتراع فى محافظة سوهاج، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

 

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنًا.

 

 وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، على رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، كما تم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسى لراحة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

 

وجهزت المحافظة، غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.







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