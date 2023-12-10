حزب النور بمطروح يشارك فى التصويت داخل اللجان الانتخابية

مطروح – حسن مشالي

حشد قيادات وأعضاء حزب النور في محافظة مطروح، أنصار الحزب للمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، في لجان الاقتراع المختلفة، والدعوة للاستمرار في الحشد خلال اليومين القادمين.

وشهدت لجنة مدرسة جميمة المشتركة، في قرية جميمة بمدينة الضبعة، حشد أعضاء حزب النور ومساعدتهم الناخبين للإدلاء بأصواتهم، والاصطفاف في طابور طويل من أجل المشاركة في الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة دينا عثمان واللواء أشرف مصطفى السكرتير العام، وعدد من مسئولي المحافظة، قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، داخل لجنة المغتربين، بمركز الاقتراع المخصص للوافدين المغتربين، بمبنى الإدارة التعليمية، في مدينة مرسى مطروح.

كما أدلى عدد من قيادات المحافظة من المغتربين، بأصواتهم في نفس اللجنة، من بينهم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وذلك خلال مرافقتهم المحافظ في جولة لتفقد سير العمل بمراكز ولجان الاقتراع.

وأكد محافظ مطروح، أن اللجان في مختلف مدن ومراكز المحافظة، تشهد منذ صباح اليوم، إقبالا كبيرا من أبناء مطروح للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وأضاف بأنه يتابع سير العملية الانتخابية منذ الدقائق الاولى لعملية التصويت وسيرها بشكل طبيعي في كافة اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أجهزة المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، خلال فترة الانتخابات، وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية، لتذليل أى معوقات وتوفير كافة سبل الراحة أمام الناخبين.

وجدد محافظ مطروح، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، واعتبار ذلك واجب وطني للحفاظ على الوطن، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وإرسال رسالة للعالم بمدى وعي المصريين بحقوقهم الدستورية.