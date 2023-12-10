جيش الاحتلال يقتل أمّا وأولادها ويلقى بجثامينهم فى النفايات شمال غزة

كتب أحمد جمعة

بلا رحمة أو إنسانية، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلى أٌمّا وأولادها وألقى جثامنيهم فى مكب للنفايات قرب مدرسة حلب بشمال غزة.

وحصلت اليوم السابع على صورة خاصة توضح الجريمة التى قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى واحدة من أبشع الجرائم التى لازال الاحتلال الإسرائيلى يقوم بها فى حق الفلسطينيين.

وأعلنت الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد نحو 18 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة، وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

ودمر جيش الاحتلال أكثر من 61% من المنازل والوحدات السَّكنية فى القطاع، حيث دمّر أكثر من 305 آلاف وحدة، مشيرا إلى أن ظروف النازحين الذين يتجاوز عددهم (1.5) مليون ونصف المليون إنسان فى قطاع غزة تزداد صعوبة وسوءا وقساوة، مُشيرًا إلى أن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو عدم السماح سوى بدخول المساعدات الهامشية مثل القماش وفحص الكورونا وبعض قوارير المياه، يُعد أسلوبًا غير مقبول من قبل الاحتلال ويهدف إلى الضغط على الشعب الفلسطينى وعلى الأطفال والنساء، بحرمانهم من الغذاء والدواء وحرمانهم من مُستلزمات الحياة المهمة والأساسية ومن أبسط حقوقهم، معتبرًا أن هذا هو حكم بالإعدام على (2.4) مليون إنسان فى قطاع غزة.