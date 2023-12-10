جارديان: ترامب يواصل التقدم على بايدن فى سباق الرئاسة وجو يتهم سلفه بالخسة

كتبت:ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد تقدم على خلفه الرئيس الحالى جو بايدن فى استطلاعات الرأى الوطنية لسباق انتخابات الرئاسة 2024، بحسب ما كشف مسح جديد نشر أمس السبت، فى الوقت الذى وصف بايدن سلفه بالخسة.

وأظهر استطلاع وول ستريت جورنال أن بايدن فى أدنى مستوى من الشعبية منذ بداية رئاسته، وهى النتيجة التى تتماشى إلى حد كبير مع درسات حديثة أخرى أثارت مخاوف فى الدوائر الديمقراطية قبل أقل من عام على إجراء الانتخابات.

وأظهر الاستطلاع أن ترمب متقدم على بايدن بأربع نقاط بنسبة 47% إلى 43%، وهى المرة الأولى التى يظهر فيها هذا الاستطلاع أن ترامب يتقدم فى بايدن فى السباق المحتمل بينهما نحو البيت الأبيض.

وعندما شمل السباق خمسة مرشحين محتملين كمستقلين أو عن حزب ثالث، فإن الفارق بين ترامب وبايدن يتسع بنسبة 37% غلى 31%.

وتقول الجارديان إنه على الرغم من أن بايدن أعرب عن رغبته فى الترشح لفترة ثانية، إلا أن الكثيرين فى الحزب الديمقراطى يرغبون فى تنحيه عن السباق، ويخشون أن يبتعد الناخبين بسبب تقدمه فى العمر، وبلوغه 81 عاما بحلول يوم الانتخاب، و86 عام بعد قضاء 8 سنوات فى البيت الأبيض لو فاز فى العام المقبل.

وزادت من العقبات أمام طريق إعادة انتخاب بايدن اتهام نجل الرئيس الأمريكى هانتر فى كاليفورنيا يوم الخميس بتسع جرائم تتعلق بالتهرب الضريبى.

فى المقابل، فإن ترامب، ورغم أنه يتفوق فى سباق الترشيح الجمهورى بفارق 50 نقطة تقريبا، وفقا لموقع ريال كلير بولتيكس، فإنه فى موقع أفضل بسبب المشكلات القانونية الهائلة التى بواجهها. فالمرشح الذى سيكون عمره 78 عاما يوم الانتخاب يظل فى خطر بسبب أربع قضايا يواجه فيه عشرات الاتهامات بسبب محاولاته غير القانونية لإلغاء فوز بايدن فى انتخابات 2020.

وكان بايدن قد هاجم ترامب مساء الجمعة بسب تصرفاته فى السادس من يناير 2021، وأحداث اقتحام الكونحرس. وقال أمام جمهور من بينه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسى بيلوسى، إنه أمر خسيس، مشير إلى الكيفية التى شاهد بها ترامب الأحداث تقع على شاشة التلفاز ولم يتحرك لوقفها.