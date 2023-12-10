توافد المواطنين على اللجان بزفتى في الغربية للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور

شهدت اللجان الانتخابية في مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، توافد المواطنين على اللجان انتظاراً لفتحها والألاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.