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توافد المواطنين على اللجان بزفتى في الغربية للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:58 ص
توافد المواطنين على اللجان بزفتى في الغربية للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور جانب من توافد المواطنين
الغربية محمد طارق

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شهدت اللجان الانتخابية في مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، توافد المواطنين على اللجان انتظاراً لفتحها والألاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.

 
توافد-المواطنين-أمام-اللجان-انتظار-لفتحها-بالغربية-(2)
توافد-المواطنين-أمام-اللجان-انتظار-لفتحها-بالغربية

توافد-المواطنين-أمام-اللجان-انتظار-لفتحها-بالغربية-(3)
توافد-المواطنين-أمام-اللجان-انتظار-لفتحها-بالغربية

توافد-المواطنين-أمام-اللجان-انتظار-لفتحها-بالغربية-(4)
توافد-المواطنين-أمام-اللجان-انتظار-لفتحها-بالغربية

توافد-المواطنين-أمام-اللجان-انتظار-لفتحها-بالغربية-(1)
توافد-المواطنين-أمام-اللجان-انتظار-لفتحها-بالغربية
 






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