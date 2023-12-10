تنسيقية الأحزاب تتابع 8029 لجنة بأول يوم للانتخابات.. وتؤكد: لا مخالفات

كتب محمد السيد الشاذلى

إقبال غير مسبوق يمد التصويت باللجان حتى آخر ناخب في حرم جمعية الانتخاب بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

قامت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بمتابعة ورصد عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 ، على مدار اليوم، من خلال فريق متابعة بلغ نحو 20 ألف متطوع فضلًا عن أعضائها وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعلى مدار اليوم الأول تابعت ورصدت الغرفة عدد 8029 لجنة في 27 محافظة، وتابعت سير العملية الانتخابية، وقد رصد متابعينا انتظام العملية الانتخابية بعد ساعة الراحة حتى انتهاء التصويت في التاسعة مساءً ، ولم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ورصد متابعينا تأخر فتح عدد قليل من اللجان في مدينة نصر و ٦ أكتوبر وانتظمت العملية الانتخابية بعد ذلك، وقد رصد متابعينا تعطل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات فترة قصيرة نظرًا للضغط عليه لتواصل دخول المواطنين عليه لمعرفة لجانهم الانتخابية، لكن سرعان ما عاد الموقع للعمل دون أي مشكلات فنية به.

ورصد متابعينا زيادة في الإقبال بعد انتهاء ساعة الراحة وبعد خروج الموظفين، وشهدت معظم اللجان على مستوى الجمهورية زحامًا شديداً خلال الساعات الأخيرة من التصويت في اليوم الأول حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب التصويت في التاسعة مساءً، وتلاحظ كثافة الحشود وطول انتظار الناخبين أمام اللجان لمسافات تتجاوز عشرات الأمتار في معظم اللجان، باستثناء لجان قليلة في بعض المحافظات شهدت إقبالاً ما بين متوسطًا وضعيفًا في الفترة المسائية.

وقد رصد متابعينا تزايدًا ملحوظاً في إقبال ومشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإقبال كبير للمرأة في العديد من اللجان.

ومن خلال متابعتنا لمعظم اللجان الانتخابية جاءت محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة ومن محافظات الصعيد سوهاج والمنيا في مقدمة المحافظات الأكثر تصويتًا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالداخل، وشهدت محافظات أسيوط والإسماعيلية وقنا إقبالا متوسطاً.

وتجري عملية الانتخاب على ٣ أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر في ١١ ألف و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركز انتخابي ويتابع العملية الانتخابية:

-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسي يتابعون الانتخابات

-١٤ منظمة دولية بـ ٢٢٠ متابع

- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ ٢٢ الف و٣٤٠ متابع

- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ ٥٢٨ متابع

- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ ٤٢١٨ صحفي وإعلامي.

وقد أغلقت اللجان أبوابها في الساعة ٩م حسب قرارات الهيئة الوطنية مع استمرار عمل بعض اللجان بعد الساعة ٩ م نظرًا لوجود إقبال غير مسبوق من الناخبين في حرم اللجان وقد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عملية الانتخاب حتى آخر ناخب في حرم جمعية الانتخاب.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساءً للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.