اليوم السابع
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تعزيز المناخ الديمقراطى.. وزراء مصر يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:29 م
تعزيز المناخ الديمقراطى.. وزراء مصر يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024 المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

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أدلى عدد من الوزراء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية منهم المهندس كامل الوزير، وزير النقل الذى أدلى بصوته فى لجنته بمدرسة سيزا نبرواى بالقاهرة الجديدة والدكتور على المصيلحى وزير التموين فى مدرسة الأورمان الثانوية بنين بالعجوزة بالإضافة لإدلاء الدكتور محمد معيط وزير المالية بصوته فى لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.
 
أما وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فأدلت بصوتها أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقى، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أدلى بصوته فى مدرسة مدينتى للغات، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى صوت فى اللجان المخصصة لإدلاء الناخبين بمطار القاهرة الدولى.
 
وأدلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بصوته فى لجنة مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل، وأدلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، بصوتها فى لجنة مدرسة أبى بكر الصديق بالشيخ زايد.
 
المستشار محمد شوقى النائب العام أدلى بصوته بمقر لجنة بنك فيصل الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بصوته بمقر لجنته بمدرسة المنارة بمدينة نصر.
 
وأدلى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بصوته فى الجامعة العمالية بمدينة نصر، وأدلى المستشار عمر مروان وزير العدل بصوته أمام لجنة الاقتراع بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة.
 
أما المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فقد أدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وأدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة نبوية موسى الثانوية بنات بمدينة نصر.

 







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