تعزيز المناخ الديمقراطى.. وزراء مصر يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى عدد من الوزراء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية منهم المهندس كامل الوزير، وزير النقل الذى أدلى بصوته فى لجنته بمدرسة سيزا نبرواى بالقاهرة الجديدة والدكتور على المصيلحى وزير التموين فى مدرسة الأورمان الثانوية بنين بالعجوزة بالإضافة لإدلاء الدكتور محمد معيط وزير المالية بصوته فى لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

أما وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فأدلت بصوتها أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقى، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أدلى بصوته فى مدرسة مدينتى للغات، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى صوت فى اللجان المخصصة لإدلاء الناخبين بمطار القاهرة الدولى.