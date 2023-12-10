تعرف على الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إجراءات التقدم لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2024، موضحة أنه يسجل الطلاب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول وتراجع وتعتمد من المدرسة، كما يسجل الطالب استمارة التقدم على موقع الوزارة لجميع البيانات بكل دقة ووضوح تحت إشراف لجنة من مدرسي المدرسة.

وتابعت المديريات: تكون بيانات الطالب من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر، ويسجل الاسم رباعيا، مشددة على أن الخطأ في المستندات سوف تتحمله المدرسة.

اليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية الاوراق والمستندات المطلوبة لتحرير إستمارة الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى 2023/ 2024 تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – دفع رسوم اإستمارة مبلغ 185 جنيها بمكتب البريد.

2 – تصوير إيصال الدفع مع الإحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.

3 – عمل إستمارة إلكترونية من أى مكتبة ووضع صورة شخصية عليها.

4 – عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 فى 6 خليفية بيضاء.

6 – الإستمارة يتم تحريرها من واقع شهادة الميلاد الأصلية.

7 – صورة شهادة ميلاد الطالب مختومة من المدرسة طبق الأصل ومكتوب على خلفيتها السن فى 1/10/2024.

8 – عدد واحد طابع دعم مشروعات تعلمية فيئة 10 جنيهات.

9 – حافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق بداخلها.