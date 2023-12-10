اليوم السابع
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تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة قبل غلق باب التصويت بانتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:37 م
تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة قبل غلق باب التصويت بانتخابات الرئاسة تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تزايد الإقبال قبل غلق باب التصويت فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024، وحرص عدد كبير من الشباب وكبار السن على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الملحمة الوطنية الكبيرة التي يسطرها أبناء مصر.
 
وفتحت اللجان الفرعية في محافظة القليوبية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
 
وحضر القضاة المشرفون على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
وانتخابات الرئاسة 2024، هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وجهزت محافظة القليوبية 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
 
تجدر الإشارة إلى أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أجرى جولات ميدانية في كافة المراكز والمدن والأحياء على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مقاعد متحركة بكل مقر، ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.
 
تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة (1)
تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة 

تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة (2)
تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة 

تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة (3)
تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة 

تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة (4)
تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة 

تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة (5)
تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة 

تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة (6)
تزايد الإقبال على لجان شبرا الخيمة 

 







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حازم عمر

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عبد السند يمامة

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مرشحين الرئاسه 2024

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