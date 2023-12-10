اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع فى قطاع غزة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:57 م
بوتين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع فى قطاع غزة بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الأحد/ استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع فى قطاع غزة، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأشار المركز الصحفى للكرملين -فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن بوتين أكد لنتنياهو أن "الجانب الروسى مستعد لتقديم كل المساعدة الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين وتهدئة الصراع".


وقال الكرملين إن الجانبين أعربا عن استعدادهما المتبادل لمواصلة التعاون بشأن قضايا إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم، وكذلك إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين كرهائن فى غزة"، مضيفًا أن القادة اتفقوا أيضًا على مواصلة الاتصالات.


وأضاف الكرملين أن بوتين كرر موقف روسيا برفض وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن المحادثة ركزت على الوضع فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة.







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