بداية خدمة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة تاريخيا.. تعرف عليها

كتب ــ محمد الأحمدى

انطلاقا من اهتمام الكنيسة بأولادها وسعيها لتلبية احتياجاتهم اهتم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالأسر المحتاجة لسد حاجاتهم المتنوعة من خلال خدمة الرعاية الاجتماعية، حيث قامت الخدمة بحصر عدد الأسر المحتاجة من خلال قاعدة بيانات عامة على مستوى الكرازة بمصر، فقد تجمع كل أسر الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الجمهورية مرتبطة بالرقم القومى لكل فرد.

وكلف قداسة البابا القمص بيشوى شارل ومكتب سكرتارية قداسته للرعاية الاجتماعية عام 2013 بوضع قاعدة بيانات تضم الأسر التي لديها احتياج ومسجل بها التفاصيل، لتساعد على نمو الخدمة في هذا المجال والتخطيط بشكل أفضل لتلبية رغباتهم وتحقيق احتياجاتهم.

وبدأت الخدمة في وضع رؤية لتدبير وتنظيم خدمة واحتياجات الأسر المحتاجة والأسر المستورة على مستوى إيبارشيات الكرازة بمصر وذلك بوضع خطط خمسية الهدف منها إعادة هيكلة وتدبير الخدمة الاجتماعية لتقدم بصورة أفضل وأكرم لإخوة المسيح المحتاجين.

وتم تفعيل البرنامج بالتدريج كالآتى:

عام 2013 تم تفعيل البرنامج في القطاعات الرعوية بالقاهرة

عام 2014 تم تفعيل البرنامج في إيبارشيات القاهرة الكبرى

عام 2015 تم تفعيل البرنامج في إيبارشيات الوجه القبلى والوجه البحرى ومدن القناة

عام 2016 تم التواصل مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية وأهل الخير لإنضمامهم لقاعدة البيانات العامة التي تتمتع بأحدث تقنية لحفظ سرية البيانات بالكامل



اهتمام البابا تواضروس بالخدمة

حصر عدد الأسر

قاعدة البيانات



إعادة الهيكلة