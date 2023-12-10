بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة وتوقف التصويت مؤقتا

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، توقف عملية الاقتراع فى اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بشكل مؤقت لمدة ساعة لبدء راحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

وتوقفت اللجان لبدء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، والتي لا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين في المراكز الانتخابية التوقف عن التصويت مؤقتا لبدء فترة الراحة.

واغلق رؤساء اللجان مقر اللجان مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب كل لجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیکي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، وحفظ باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.