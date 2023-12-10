انتظام عملية التصويت فى لجان وسط القاهرة وإقبال فى مدارس بولاق

كتب إسلام سعيد

تتواصل عمليات التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية وتشهد انتظاما ملحوظا في منطقة وسط القاهرة، كما تشهد بعض مدارس بولاق أبو العلا إقبالا ملحوظا بعد انتهاء فترة الراحة.

وفي اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، رصد اليوم السابع 5 مشاهد في التصويت بالانتخابات لعل أبرزها تصدر السيدات وكبار السن المشهد في الساعات الأولى وكذلك تخصيص الشرطة لعدد من الكراسي المتحركة لمساعدة كبار السن لدخول اللجان.

كما رصد اليوم السابع عدد من المشاهد المبهجة خاصة للسيدات اللذين حرصن على التواجد مع فتح باب التصويت، ومنها اصطحاب بعض السيدات للاطفال إلي اللجان، وكذلك انتشار الاعلان المصرية مع بعض الفتيات أمام اللجان.