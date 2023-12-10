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الوطنية للانتخابات لليوم السابع: إغلاق جميع لجان التصويت فى اليوم الأول

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:56 م
الوطنية للانتخابات لليوم السابع: إغلاق جميع لجان التصويت فى اليوم الأول الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم إغلاق جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية بعد تمكين آخر ناخب داخل الحرم الانتخابى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وأوضح المستشار أحمد بندارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اليوم الاول للتصويت شهد إقبال كبير جدا من الناخبين على اللجان الانتخابية وهو أمر فاق كل التوقعات.
 
وأكد المستشار أحمد بنداري، على عدد من الامور الهامة التى شهدها اليوم الأول للتصويت:
1- أن أول يوم شهد توافد كبير على اللجان وخاصة لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا  كبيرًا غير مسبوق
2- نفاذ بطاقات الاقتراع فى عدد من اللجان وتم امدادها ببطاقات جديدة
3- عدد المواطنين الذين استعلموا عن اللجان عبر موقع الهيئة اليوم منذ التاسعة صباح وحتى الخامسة مساء تجاوز الـ 5 ملايين مواطن فى حين كان الاستعلام فى 2014 لا يجاوز مليون و300 الف ناخب فقط
4- كما استعلم 500 ألف مواطن عبر الرسائل النصية على رقم 5151، و500 ألف عبر الدليل 140.
 
 
المستشار أحمد بنداري ورؤساء اللجان
المستشار أحمد بنداري ورؤساء اللجان

 

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

 

المؤتمر
المؤتمر

 

خلال مؤتمر الوطنية للانتخابات
خلال مؤتمر الوطنية للانتخابات

 







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