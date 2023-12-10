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الوافدون الأكثر تصويتا.. مؤتمر لمدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات (إنفوجراف)

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:31 م
الوافدون الأكثر تصويتا.. مؤتمر لمدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات (إنفوجراف) مؤتمر صحفى لمدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

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قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، رصدت غرفة العمليات كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى للتصويت.
 
مؤتمر صحفى لمدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات
مؤتمر صحفى لمدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح مدير الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن غرفة العمليات أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، ويمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك للمتابعة اللحظية والذين أكدوا انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت منذ التاسعة صباحا.

وأكد رؤساء اللجان العامة أن 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية هى إجمالي اللجان الفرعية منتظمة حاليًا في عملها، ولم يتأخر سوى 376 لجنة فرعية وكان آخر لجنة على مستوى الجمهورية تفتح باب التصويت في منطقة العياط بمحافظة الجيزة لجنة رقم 44 وذلك بسبب الموقع الجغرافي.

وأضاف أن لجان الوافدين والمغتربين بالمحافظات تشهد إقبالا كثيفا هو الأكبر في مختلف محافظات الجمهورية منذ اللحظة الأولى لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية، كما أن هناك لجان للسيدات بها كثافات عالية، حيث تم دعم اللجان بسبب الكثافات.

ووجه المستشار أحمد بندارى جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بضرورة التعاون مع كل من يحمل التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء كانت تصاريح متابعة إعلامية وصحفية، أو ممثلو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وذلك لتيسير مهام عملهم وفق الضوابط التي أعلنتها الهيئة.







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