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الهيئة الوطنية للانتخابات: إقبال تاريخى على لجان التصويت.. إنفوجراف

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:53 م
الهيئة الوطنية للانتخابات: إقبال تاريخى على لجان التصويت.. إنفوجراف الإنفوجراف

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قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال علي اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات وخاصة أن أول يوم شهد توافد كبير على اللجان، وخاصة لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا  كبيرًا علي التصويت في الانتخابات الرئاسية.

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ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وأضاف أن هناك إقبالًا على الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية، موضحًا 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية علي الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، و500 ألف استعلموا عبر الرسائل النصية على الرقم 5151، وكذلك 500 ألف أخرى عبر البريد.

 

 

 

 







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