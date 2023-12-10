اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المتحدة للخدمات الإعلامية: نتعامل مع جميع الحملات الانتخابية بحيادية تامة.. إنفوجراف

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:15 م
المتحدة للخدمات الإعلامية: نتعامل مع جميع الحملات الانتخابية بحيادية تامة.. إنفوجراف المتحدة للخدمات الإعلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع جميع الحملات الانتخابية بحيادية تامة، كما تؤكد أنها تقوم بتغطية العملية الانتخابية الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع، ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية وذلك بغرض توصيل الصورة الى المشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح والأقرب الى كل ما يدور على الأرض فعليا من كل ربوع مصر.

وقد رصدت غرفة المتابعة أخبارا مغلوطة عن منع بث أو منع اخبار بعينها سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة.

وبناء عليه تنفى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل تلك الأخبار المغلوطة لتؤكد على ما انتهجته الشركة في كل محفل هام تمر به البلاد وهو الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية، وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي، وكافة مواد الدستور والقوانين المختلفة والتي يشرف على أدائها الجهاز التنظيمي متمثلا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتؤكد الشركة أنها ستلاحق أى جهة او موقع أو وسيلة تنشر أخبارا غير حقيقية بغرض بلبلة الرأي العام واضطراب الأمن العام وذلك من خلال الوسائل الرسمية لذلك.

هذا وتعتز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمتابعة المواطنين داخل وخارج مصر لما تقدمه قنواتها الإعلامية وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الإعلامي بالاحتراف المطلوب ووفقا للقواعد المنظمة للعمل.

1
 
 
2
 






المتحدة للخدمات الاعلامية

انطلاق الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه

انتخابات الرئاسة

لجنه الانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2023

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الهيئه الوطنيه للانتخابات

موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات بالرقم القومي

الهيئه الانتخابيه للانتخابات

اللجنه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات 2024

الهيئه القوميه للانتخابات

لجنتك

الهيئه العامه للانتخابات



الموضوعات المتعلقة

استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بأوسيم.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:02 م

مشاركة كبيرة من أهالى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:02 م

"إكسترا نيوز": إقبال كثيف من المواطنين منذ فتح لجان الانتخابات الرئاسية فى دمياط

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:01 م

أهل المدد.. مسيرة حاشدة لأبناء الطريقة الجازولية الصوفية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:00 م

سيدة مسنة بالغربية: هنتخب الرئيس السيسي وهو حبيبنا.. فيديو

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة