المبعوث الأمريكى للأمن الغذائى يحذر من أزمة عالمية فى إنتاج الغذاء بسبب الاحتباس الحرارى

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حذر المبعوث الأمريكى الخاص للأمن الغذائى العالمى كارى فاولر، اليوم /الأحد/، من أن الزراعة وإنتاج الغذاء فى جميع أنحاء العالم سيعانيان من تأثيرات حادة بسبب أزمة المناخ حتى لو تمكن العالم من الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

وقال فاولر، فى تصريحات خاصة لصحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" فى دبى - إن "أسوأ السنوات المناخية بالنسبة للزراعة فى الماضى ستكون أفضل السنوات بالنسبة للزراعة فى المستقبل".

وأكد: "علينا أن نفعل كل ما فى وسعنا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري"، محذرا من أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر فى جميع جوانب إنتاج الغذاء، و"الحرارة ستؤثر فى جميع جوانب دورة نمو النبات من الإنبات إلى النضج، وتوقيت نمو النبات".



وأشار المبعوث الأمريكى الخاص للأمن الغذائى العالمى إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول كيفية جعل المحاصيل الغذائية أكثر قدرة على مقاومة الظروف المناخية القاسية، قائلًا: "فى العديد من البلدان، شهدنا ركودا فى البحث والتطوير الزراعيين".



وأردف أن "الإنتاجية الزراعية آخذة فى الانخفاض فى بعض مناطق إفريقيا، وعالميا تتزايد بنحو 1.14% سنويا، فى حين أنها تحتاج إلى الزيادة بنحو 1.91% سنويا لتلبية احتياجات العالم من الغذاء بحلول عام 2050".



وأعرب عن شعوره بالقلق بشأن الأنظمة الغذائية السيئة خاصة فى أجزاء من إفريقيا، لافتا إلى أن التقزم يؤثر فى مرحلة الطفولة على حوالى ثلث الأطفال مما يؤدى إلى تخزين مشكلات هائلة لنموهم العقلى فى المستقبل ومصير تلك البلدان.



وأضاف المبعوث الأمريكى أن "مفتاح الوقاية من التقزم لدى الأطفال هو التنوع فى النظام الغذائي، فالأمر لا يتعلق فقط بالحصول على المزيد من السعرات الحرارية للأطفال لكن بالحصول على أنواع مختلفة من المواد الغذائية مثل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات وكذلك المواد الغذائية النشوية فى وجباتهم الغذائية".