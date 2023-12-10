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اللجان الفرعية بمصر القديمة تغلق أبوابها فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:12 م
اللجان الفرعية بمصر القديمة تغلق أبوابها فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية جانب من العملية الانتخابية اليوم
محمد سعودى

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أغلقت اللجان الفرعية في منطقة مصر القديمة أبوابها، منذ قليل، في أول أيام الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل.
 
وفي ختام اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، يتبع القضاة المشرفون على الانتخابات عدة إجراءات في تمام التاسعة مساءً، من أبرزها غلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي بداخله، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، ويُسمح لوكلاء ومندوبي المرشحين والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي.
 
وفي تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، انطلقت أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.
 
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد  14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.
 
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.






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