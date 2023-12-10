اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الروسية تشن 78 غارة على منطقة زابوريجيا

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:00 م
القوات الروسية تشن 78 غارة على منطقة زابوريجيا الجيش الروسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوريجيا يوري مالاشكو، اليوم الأحد ، بأن القوات الروسية شنت 78 ضربة على منطقة زابوريجيا خلال الـ24 ساعة الماضية .


ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن مالاشكو قوله :"في اليوم الماضي، شن الجيش الروسي 78 غارة على 20 مستوطنة في منطقة زابوريجيا حيث استخدم الروس صواريخ ميلرز لإطلاق النار على مالا توكماشكا و7 طائرات بدون طيار لمهاجمة هوليايبول، ونوفوداريفكا، وتشاريفني، وشيرفوني، ومالا توكماشكا".


تجدر الإشارة إلى أن 70 ضربة مدفعية أصابت أراضي زاليزنيشني وروبوتاين وليفادني وبيلوهريا وبولتافكا وشيرباكي وبريوتني ومالينيفكا وبياتيخاتكي ولوبكوف وبلافني وبلدات وقرى أخرى على خط المواجهة.


وأدى القصف إلى إصابة مبنى سكني وسيارة ولم يصب المدنيون في هذه الهجمات.







روسيا

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

العملية العسكرية الروسية

زابوريجيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة