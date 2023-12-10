القوات الروسية تشن 78 غارة على منطقة زابوريجيا

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أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوريجيا يوري مالاشكو، اليوم الأحد ، بأن القوات الروسية شنت 78 ضربة على منطقة زابوريجيا خلال الـ24 ساعة الماضية .



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن مالاشكو قوله :"في اليوم الماضي، شن الجيش الروسي 78 غارة على 20 مستوطنة في منطقة زابوريجيا حيث استخدم الروس صواريخ ميلرز لإطلاق النار على مالا توكماشكا و7 طائرات بدون طيار لمهاجمة هوليايبول، ونوفوداريفكا، وتشاريفني، وشيرفوني، ومالا توكماشكا".



تجدر الإشارة إلى أن 70 ضربة مدفعية أصابت أراضي زاليزنيشني وروبوتاين وليفادني وبيلوهريا وبولتافكا وشيرباكي وبريوتني ومالينيفكا وبياتيخاتكي ولوبكوف وبلافني وبلدات وقرى أخرى على خط المواجهة.



وأدى القصف إلى إصابة مبنى سكني وسيارة ولم يصب المدنيون في هذه الهجمات.