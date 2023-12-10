الفنانون ونجوم الكرة يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.. إنفوجراف

أدلى عدد كبير من نجوم الفن والكرة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 والذى بدأ اليوم ويستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، فى اليوم الأول نشرت الفنانة سهير شلبي صورة عبر إنستجرام لمشاركتها في الانتخابات وكتبت: "يا حبيبتي يا مصر تحيا مصر"، وأدلى عماد متعب نجم الأهلي السابق بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الأورمان بالمعادى.

فيما حرص الفنان على ربيع على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة الشيخ زايد، وأدلى الفنان عصام السقا بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنته الانتخابية بمدرسة محمود عمر الثانوية بالهرم.

كما أدلت الفنانة عايدة رياض بصوتها في لجنتها الانتخابية بمدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة، وحرص الفنان محمد رياض على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مركز شباب الشيخ زايد.

وأدلت الفنانة عبير صبرى بصوتها فى لجنتها الانتخابية بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بأكتوبر، وأدلت النجمة يسرا بصوتها فى انتخابات الرئاسة فى لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.