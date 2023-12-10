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العاملون ببترول الصحراء الغربية يشاركون في الإنتخابات الرئاسية..صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:59 م
العاملون ببترول الصحراء الغربية يشاركون في الإنتخابات الرئاسية..صور العاملون ببترول الصحراء الغربية
كتبت -مروة الغول

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شارك العاملون بشركة بترول الصحراء الغربية ويبكو  إحدى شركات قطاع  البترول فى إنتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتى تجري فى الفترة من 10 إلى 12 الجاري، حيث توجه العاملين مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، في المقرات الانتخابية، وذلك في مشهد يؤكد حرص الجميع على المشاركة والاصطفاف في حب الوطن خلال ذلك الماراثون الرئاسي، باعتباره أهم الاستحقاقات الدستورية، ويعكس تمسك الشعب المصري بمختلف أطيافه وفئاته على التعبير عن قراره وإرادته.
 
ودعا المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة، كافة العاملين بالشركة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى تبدأ صباح اليوم، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية، ولاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، للمشاركة فى رسم مستقبل أبنائهم، والحفاظ على استقرار وأمن مصر.
 
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