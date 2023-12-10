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الصحة تترأس غرفة الأزمات المركزية لمتابعة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:22 م
الصحة تترأس غرفة الأزمات المركزية لمتابعة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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ترأست وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، اجتماع غرفة الأزمات المركزية، لمتابعة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية، وذلك بغرفة الأزمات، فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي على أرض الواقع، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين على لجان الاقتراع، موجها برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الواقعة فى محيط اللجان على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار أن تم الاطمئنان على توافر مخزون كاف من أكياس الدم، والأدوية، والمستلزمات الطبية، موجها بضرورة جاهزية فرق الانتشار السريع، لدعم أقسام الطوارئ بالمستشفيات حسب الاحتياج، وإعداد تقرير يومى طوال أيام الانتخابات، يوضح مؤشرات ومعدلات تنفيذ خطة التأمين الطبى. 

ولفت عبدالغفار إلى التوجيه بضرورة تمركز العيادات المتنقلة فى نطاق اللجان الانتخابية المتواجدة فى القرى والمناطق النائية، حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين، مع تفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة، خلال فترات الانتظار قبل التصويت، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعى، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الفنية والحوكمة، واللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد النادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، والدكتور محمد فوزى مدير الرقابة الداخلية بالوزارة.

 







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