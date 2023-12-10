الشيخ الطاروطى: المشاركة بالعرس الانتخابى نابعة من الإحساس بالمسؤولية

الشرقية- فتحية الديب

أكد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتليفزيون والوطن العربى، أن المشاركة فى هذا العرس الانتخابي واجب وطنى نابع من الإحساس بالمسؤولية فى هذه الفترة الحرجة، حيث أننا بدأنا مشوار هاما فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، ولابد ان يتم استكماله لنهايته، جاء ذلك خلال إدلاله بصوته فى لجنة داخل مدرسة طاروط الإعدادية بقريته بمركز الزقازيق بالشرقية.

وقال: ينبغى على كل إنسان عاقل أن يفكر فيما يدور حوله من التحديات والمؤامرات التى تدور فى المنطقة، ويجب أن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة حتى لا ندفع الثمن غاليا، معلنا تأييده للرئيس السيسي باسمه واسم أهل القران.

فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبينمن الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.