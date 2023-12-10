اليوم السابع
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الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:12 م
الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء.. صور الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت لجان شمال سيناء الانتخابية، أدوار إنسانية للشرطة خدمة لكبار السن وذوي الهمم بتوفير كراسي متحركة تنقلهم وصولا للجان ومساعدتهم في التحرك بدات من السير على أقدامهم.
 
وتواصل الزحام أمام لجان الانتخابات ووصول مزيد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالتتابع.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.
 
وانتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء، من كافة الاستعدادات للعملية الانتخابية وفقًا لتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير مقاعد متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.
 
الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء (1)
الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء

الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء (2)
الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية

الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء (3)
الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء

الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء (4)
الشرطة تساعد كبار السن بلجان الانتخابات الرئاسية فى شمال سيناء

 







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