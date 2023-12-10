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الحكومة تنتخب.. وزراء مصر داخل لجان الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

الأحد، 10 ديسمبر 2023 11:07 م
الحكومة تنتخب.. وزراء مصر داخل لجان الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف الإنفوجراف

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أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، كما أدلت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، بصوتها بلجنة مدرسة مصطفى كامل بمساكن شيراتون.

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وأدلى محمود توفيق وزير الداخلية بصوته بمقر لجنته الانتخابية، بينما أدلي المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ  بصوته أمام لجنة الاقتراع بداخل مدرسة الشهيد ملازم أحمد عبد الوهاب بالمعادى.

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وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، وأدلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته فى الانتخابات داخل لجنته الانتخابية.

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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

 

 







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