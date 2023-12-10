الحاضر والمستقبل.. مسنات بكراسى متحركة تصطحبن أحفادهن فى اللجان الانتخابية

كتب محمد سعودى

شهدت لجان مدرسة عمر بن العاص الإعدادية بنين بمصر القديمة، حضور نسائي كثيف، وبرزت مشاركة المسنات على الكراسي المتحركة، حيث حرصن على اصطحاب أحفادهن خلال الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا اليوم الأحد.



الجدات والأحفاد في اللجان الانتخابية بمصر القديمة



الحاضر والمستقبل داخل اللجان الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان فى المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.



جدات مصر القديمة تصطحبن الأحفاد في اللجان الانتخابية



جدة تصطحب حفيدتها في اللجنة الانتخابية

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.



سيدة مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية