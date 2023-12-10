الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء محكمة طفل داخل محكمة شمال أسيوط الابتدائية

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7519 لسنة 2023، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية:-

قرر: (المادة الأولى)

تنشأ محكمة طفل بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية وتسمى محكمة الطفل النموذجية ومقرها بمبنى محكمة أبو تيج الجزئية - مركز أبو تيج - محافظة أسيوط.

( المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .