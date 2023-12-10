اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء محكمة طفل داخل محكمة شمال أسيوط الابتدائية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:29 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء محكمة طفل داخل محكمة شمال أسيوط الابتدائية المستشار عمر مروان
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7519 لسنة 2023، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية:-

قرر: (المادة الأولى)

تنشأ محكمة طفل بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية وتسمى محكمة الطفل النموذجية ومقرها بمبنى محكمة أبو تيج الجزئية - مركز أبو تيج - محافظة أسيوط.

( المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

الجريدة الرسمية 1
الجريدة الرسمية 1

 

 

 







الجريدة الرسمية

وزارة العدل

النيابة العامة

محكمة شمال أسيوط الابتدائية

محكمة الطفل




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