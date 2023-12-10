الجامعة العربية تؤكد أهمية التعاون الإعلامي مع الصين

بيشوى رمزى

التقى السفيراحمد رشيد خطابي، الامين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال، والوفد المرافق له ، بمدير عام الادارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (برتبة وزير) بجمهورية الصين الشعبية تساو شومين، وذلك على هامش الدورة السادسة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الاذاعة والتلفزيون،المنعقد خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2023،بمدينة هانغتشو

وقد تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في اطار محددات وآليات منتدى التعاون العربي الصيني .

و في هذا الصدد، اكد السفير على الاهمية الخاصة للشق الاعلامي لهذا المنتدى وحرص الامانة العامة بتوجيه من الامين العام على اعطاء الاولوية للشراكة العربية الصينية في هذا المجال الحيوي بما في ذلك تعزيز التبادل البرامجي بما يسهم في القاء الضوء على الحضارتين العربية والصينية .

و اكد السفير الدور المؤثر للاعلام في اضفاء طابع ملموس على الشراكة العربية الصينية لتحقيق المصالح المشتركة مشيرا الى الحاجة لمواكبة التطور السريع الذي عرفته وسائل الاعلام والاتصال والانفتاح على مختلف التجارب بما فيها التجربة الصينية في المجال التكنولوجي والرقمي .

من جهتها اعربت السيدة الوزيرة عن شكرها و امتنانها لدعم الامين العام احمد ابو الغيط للتعاون في مجال الاعلام مع الصين خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق وفي جوهرها التبادل الانساني والحضاري والثقافي وخاصة مع العالم العربي بحكم ما يتقاسم مع الصين من روابط متجذرة .

وفي ختام المقابلة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية و الادارة الوطنية للاذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية، تهدف الى تطوير علاقات التعاون في المجال السمعي - البصري من خلال التعاون بين مؤسسات الاعلام ، وارساء شراكات للانتاج المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين .