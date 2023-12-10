البورصة: نقل أسهم الشركة العربية للشحن إلى القائمة (د) بعد قرار التصفية

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة، نقل إدراج تداول أسهم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من القائمة (ب) للقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الإثنين، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 07/12/2023 والمتضمن الموافقة على حل الشركة ووضـعها (تحـت التصـفية) اعتبارًا من تاريخ صدور القرار لتجـاوز خسـائر الشركة نصـف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخـر قـوائم مالية لـها.

ويأتي ذلك إعمالا للبند رقم 5 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 17/2/2021 بشأن محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (د)، مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وتضمن البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة، مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقاً لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى).

قالت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على حل الشركة، وتعيين الدكتور عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول مصفيًا قانونيًا بأتعاب شهري وقدره 20 ألف جنيه، وتكون مدة التصفية 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية، وعلى المصفي تقديم خطة زمنية للعرض على المساهمين خلال 3 أشهر من صدور قرار التصفية بكافة الأعمال اللازمة لإنهاء التصفية والمخطط الزمني لإنهائها.